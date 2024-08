94 modelli di circolari e documenti per l’inizio anno scolastico dalla sicurezza al ‘piano estate AGGIORNATO CON | Previdenza e Recupero debiti scolastici

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024) Regolamento su consumo alimenti a scuolaA e B per il consumo degli alimentiModello di verbale per scrutini degli studenti con Giudizio SospesoModello di circolare adesione fondo Espero In aggiunta, sono disponibili anche 36diper la gestione procedurale e burocratica dei progetti finanziati nell’ambito del Piano L'articolo 94diperal”.CON: “” e “” .