28 Agosto 2024 – Hamas invita ad attacchi suicidi in Cisgiordania dopo intervento Israele

(Di giovedì 29 agosto 2024) Secondo quanto riportato dai media arabi, tra cui Sky News Arabia, un alto funzionario di, Khaled Mashaal, chiede la ripresa degli attentatiina seguito dell’attacco israeliano in corso.ha approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale. Libertà condizionata per il ceo e fondatore di Telegram, Pavel Durov, che è stato incriminato e posto sotto sorveglianza giudiziaria in Francia. Un uomo di 33 anni ha minacciato e ferito con un coltello il padre durante una discussione in un condominio di Recklinghausen nel Nord Reno-Vestfalia e poi si è scagliato con l’arma contro gli agenti intervenuti sul posto. Un ex politico del Nevada, Robert Telles, è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio del giornalista investigativo Jeff German, nel 2022.