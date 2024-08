Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenski ha detto che l’intende presentare unsu come porreallacon la Russia ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamalae Donaldsarà a New York a settembre per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. E in quell’occasione incontrerà sia il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sia i contendenti alla Casa Bianca. Nel corso del forum sull’indipendenza dell’ha spiegato che ilche consegnerà a Biden è diviso in quattro parti. La prima riguarda l’offensiva delle forze armate di Kyjiv nella regione russa di Kursk. La seconda parte «riguarda la partecipazione dell’all’infrastruttura di sicurezza globale». La terza «è un importante pacchetto volto a costringere la Russia a porrealladiplomaticamente». La quarta parte delè invece economica.