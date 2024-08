X ed Elon Musk lanciano la sfida a Zoom | al via test per videochiamate

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il progetto didi rendere X "un'app per tutto" inizia a prendere forma. Un manager della società - l’ex Twitter che il patron di Tesla ha acquistato circa due anni fa - ha rivelato che è attualmente in fase diinterno un servizio per effettuaredi gruppo tra utenti