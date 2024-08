Weber a Palazzo Chigi da Meloni prima ha incontrato Fitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il presidente del Partito popolare europeo Manfredè appena giunto aper incontrare la premier Giorgia. Pocoha avuto un faccia a faccia con il ministro per gli Affari europei Raffaele, principale candidato a essere indicato dal governo italiano come commissario europeo. "Come sempre è stato un buon incontro", si è limitato a dire il politico tedesco lasciando gli uffici del ministero die spostandosi a piedi fino a