Vuelta Ciccone cade e va fuori Van Aert fa tris O’Connor adesso ci crede

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Wout Vanha vinto la decima tappa della, la Ponteareas-Baiona di 160 chilometri, battendo in volata Quentin Pacher, terzo a 2’01” Marc Soler. Il gruppo è arrivato con un ritardo di 5’31”, ma in classifica generale non cambia niente con Benche mantiene la maglia rossa con 3’53” di vantaggio su Primoz Roglic. "Il mio obiettivo era davvero quello di essere nella fuga - ha dichiarato alla fine Van, al terzo successo di tappa in questa edizione della–, ma ho avuto difficoltà nella prima salita. Stavo quasi per mollare, ma ho deciso di provarci ancora una volta poco prima della cima. Anche dopo, abbiamo dovuto lottare per 50 chilometri. A dire il vero, penso che questo abbia giocato a mio favore perché nel finale, gli scalatori nel mio gruppo non avevano gambe fresche".