Vuelta a España 2024 si ritira anche Lorenzo Rota | problemi al ginocchio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si riduce la pattuglia azzurra alla. In mattinata la Intermarché-Wanty ha infatti annunciato il ritiro dalla corsa dia causa di una caduta patita nella giornata di domenica, da Motril a Granada, vinta da Adam Yates. Il ciclista bergamasco, secondo all’ultimo campionato nazionale alle spalle di Alberto Bettiol, ha accusatoaldopo l’accaduto, tanto da arrivare assieme al gruppo dei velocisti nella giornata di ieri ad oltre venti minuti dal vincitore Wout Van Aert. Per lui, come per Giulio Ciccone ieri,alche gli impediscono di pedalare nella maniera corretta. D’accordo con la squadra, ha deciso così di lasciare la corsa. La primadisi chiude dunque enza infamia e senza lode, seppur aveva provato a farsi vedere.