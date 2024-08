Vuelta a España 2024 | colpo da finisseur di Eddie Dunbar sesto Zana Roglic guadagna su O’Connor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Undicesima tappa spettacolare quella che ha visto l’arrivo in quel di Campus Tecnológico Cortizo-Padrón alla. Arriva la fuga, come previsto, e a trionfare con un grandaè l’irlandese. Prima parte di gara entusiasmante, ancora una volta percorsa ad una media oraria incredibile. Non è bastato il primo GPM di giornata, il Puerto San Xusto, per delineare la fuga di giornata.