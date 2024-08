Volantini razzisti in centro a Forlì Il sindaco | La feccia siete voi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Nella notte di ieri sono stati affissi alcunicon la scritta ‘Basta’. Se il messaggio poteva essere ambiguo, la posizione scelta per l’affissione – ovvero alcuni negozi etnici delstorico – ha chiarito gli intenti. Questa mattina ilGian Luca Zattini con un post sui social ha voluto affrontare l’argomento definendo i“discriminatori” e “con parole e raffigurazioni inneggianti all’odio razziale”. Ha poi aggiunto: “Voglio essere chiaro con le ‘persone’ che si sono macchiate di questa oscenità. La ‘voi, delinquenti senza scrupoli che non meritate di far parte di una comunità, come quella forlivese, che affonda le sue radici nella storia democratica e antirazzista di questo Paese e nei principi di tolleranza, inclusione sociale e solidarietà che reggono la nostra Costituzione.