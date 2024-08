Vivere così non mi interessa Bisogna che chiami il mio amico Cappato lo conosco da quando era un ragazzo Ogni tanto mi vien voglia Gliel' ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A 82 anni Oliviero Toscani sta vivendo «un’altra vita». In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, il fotografo, famoso anche per le campagne Benetton, racconta di avere una malattia incurabile: l’amiloidosi. Un male che in un anno gli ha fatto perdere 40 chili, parla con fatica, ha un pacemaker, si muove con le stampelle.