Violenza alla Rems aggredisce medico ed esce dalla struttura armato di due spranghe | arrestato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Reggio Emilia, 28 agosto 2024 – Ha aggredito unall’interno della(la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza che ha sostituito gli ex Opg e dove sono ospitati i colpevoli di reato con conclamati problemi psichiatrici o di infermità mentale) poidi duedi ferro è uscito fuori d, ha danneggiato alcuni veicoli e dopo aver minacciato una dottoressa, ha cercato di salire sulla sua auto. Infine, all’arrivo dei carabinieri, ha cercato di aggredirli. Ma i militari sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo ricorrendo all’utilizzo del taser. Si tratta di un 29enne albanese, paziente della. Ilè stato portato all’ospedale per le medicazioni. L’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, porta l’associazione sindacale ‘Sim’ dell’Arma dei Carabinieri a lanciare un grido d’rme.