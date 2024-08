Violentata a 14 anni nel bagno della stazione di Maglie indagati due coetanei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bari, 28 agosto 2024 –a 14nei bagnida due. È stata la stessa vittima a chiedere aiuto alla mamma dopo quanto le era accaduto e la donna l'ha accompagnata prima al pronto soccorso e poi ha sporto denuncia facendo partire le indagini del caso. L'episodio risale al 28 luglio scorso quando, secondo quanto raccontato, la ragazzina è stata accompagnata proprio dalla madre allaferroviaria di(Lecce) per incontrare un amico, il quale era in compagnia di un altro giovane. Dopo poco però l'adolescente ha chiamato la mamma chiedendo di essere accompagnata in ospedale, dove sono stati riscontrati i segniviolenza che hanno fatto partire la segnalazione alla Procura dei minori. I due ragazzini che avrebbero commesso sono stati identificati e sono ora