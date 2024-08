Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)DEL 28 AGOSTOORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI PER TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE FINO AL 31 DI AGOSTO CONTINUANO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SULLA LINEA FL4 TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO -VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI. E STATO ATTIVAT IL SERVIZIO DI BUS SOTITUTIVI INOLTRE PREVISTE VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI E TRENI REGIONALI A RIETI, INIZIA OGGI LA TREDICESIMA FIERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO. GIÀ ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE VIE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE, TRA CUI PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO, VIA CINTHIA E STRADE LIMITROFE.