Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 28 agosto 2024)DEL 28 AGOSTOORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA,-SAN PIETRO E-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral