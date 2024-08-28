Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 28 agosto 2024) Viabilità DEL 28 AGOSTO 2024 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE è TORNATA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione ECCEZION FATTA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 10:30 - DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO Servizio fornito da Astral. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE TRA LATINA E FROSINONE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA APPIA E ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 09:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CHE PROVOCA CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA E SEMPRE SUL RACCORDO E SEMPRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA CASILINA E ANAGNINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 09:15 - CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
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- Provincia Ascoli, tavolo tecnico sulla S.P. n.3 Ancaranese - In video collegamento erano presenti Mario Cerroni in rappresentanza de Genio Civile della Regione ... le modalità tecniche più adeguate atte a realizzare una viabilità alternativa al ponte in muratura ... marchenews24
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