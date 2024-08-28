Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 28 agosto 2024) Viabilità DEL 28 AGOSTO 2024 ORE 8.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, TROVIAMO COMUNQUE UN PO DI TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E ANAGNINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 08:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, TROVIAMO COMUNQUE UN PO DI TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E ANAGNINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 07:30 - IT DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 20. IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO POMERIGGIO DI MALTEMPO PER L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE, PRESTARE ATTENZIONE SITUAZIONE CHE VA COMUNQUE A NORMALIZZARSI SULLE STRADE ED AUTOSTRADE NEL LAZIO, ANCHE GRAZIE ALLA RIMOZIONE DEGLI INCIDENTI RESTANO ANCORA IN PROVINCIA DI LATINA LE CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO IL CIRCEO, TRAFFICATA ANCHE LA FLACCA E L’APPIA A FORMIA A FROSINONE ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E LA VIA PER FIUGGI NELLE DUE DIREZIONI PER I CANTIERI NOTTURNI RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE SARÀ CHIUSO IL CASELLO DI PONZANO ROMANO SULLA A1 FIRENZE ROMA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE FIRENZE INFINE SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMO GIORNO DI MODIFICA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO PER I LAVORI A CURA DI ASTRAL ALL’ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA ACQUA ACETOSA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO POMERIGGIO DI MALTEMPO PER L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA REGIONE, PRESTARE ATTENZIONE SITUAZIONE CHE VA COMUNQUE A NORMALIZZARSI SULLE STRADE ED AUTOSTRADE NEL LAZIO, ANCHE GRAZIE ALLA RIMOZIONE DEGLI INCIDENTI RESTANO ANCORA IN PROVINCIA DI LATINA LE CODE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA TERRACINA E PORTO BADINO VERSO IL CIRCEO, TRAFFICATA ANCHE LA FLACCA E L’APPIA A FORMIA A FROSINONE ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E LA VIA PER FIUGGI NELLE DUE DIREZIONI PER I CANTIERI NOTTURNI RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE SARÀ CHIUSO IL CASELLO DI PONZANO ROMANO SULLA A1 FIRENZE ROMA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE FIRENZE INFINE SULLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMO GIORNO DI MODIFICA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO PER I LAVORI A CURA DI ASTRAL ALL’ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA ACQUA ACETOSA. romadailynews
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