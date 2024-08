Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)DEL 28 AGOSTOORE 8.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ANCORA SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, TROVIAMO COMUNQUE UN PO DI TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA CASILINA E ANAGNINA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA,-SAN PIETRO E-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI.