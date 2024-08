Verdellino pedina e minaccia l’ex compagna | arrestato per violazione del divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 agosto 2024). I carabinieri della stazione di Osio Sotto la mattina di domenica 25 agosto, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne italiano che ha violato ildial. L’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della donna durante la loro separazione: dal mese di maggio 2024 era stato sottoposto alla misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa con braccialetto elettronico, disposto dal Gip di Como. Nella mattinata di domenica (25 agosto), i militari sorprendevano l’uomo a meno di 500 metri di distanza dalla donna, che transitava dal comune diin auto, dopo che lo stesso l’avevata, tentando poi di salire a bordo del suo veicolo,ndola.