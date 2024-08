Venditti la gaffe fa il giro del mondo Ma in foto c’è Guzzanti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In Spagna confusione tra l'originale e l'imitazione Ladi Antonello, che insulta una ragazza disabile in un concerto a Barletta, diventa una news non solo in Italia. L'episodio che ha coinvolto il cantautore romano, con le scuse finali dell'artista, arriva anche sul quotidiano spagnolo Abc. Il giornale, però, nella sua edizione online commette