US Open Sinner batte McDonald in 4 set al primo turno

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Janniklo statunitense Mackenzieneldel singolare maschile dell’USper 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 in 2h24? oggi 27 agosto e si qualifica per il secondo. L’azzurro, numero 1 del mondo, nelmatch dopo la chiusura del caso doping che lo ha coinvolto soffre per tre quarti d’ora: è irriconoscibile nelset, commette una valanga di errori ed è costretto a dover inseguire contro il numero 140 della classifica. Quando trova tranquillità, l’azzurro ribalta totalmente la situazione: la prestazione non è memorabile, ma basta unnormale per archiviare la pratica con 5 game lasciati all’americano nei successivi 3 set. L’altoatesino si prepara ad affrontare un altro statunitense.