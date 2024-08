US Open 2024 Mattia Bellucci da favola | Wawrinka spazzato via prima vittoria in uno Slam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024)continua lo straordinario processo di crescita e si conferma uno degli italiani più interessanti da seguire per il presente e per il futuro. Il giocatore lombardo è alla terza qualificazione consecutiva per un main draw di unoe, dopo aver portato al quinto set Frances Tiafoe al Roland Garros e Ben Shelton a Wimbledon, si prende la soddisfazione dellain un Major allo US, battendo in tre set Stancon il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3 in due ore e un quarto. Adesso troverà Christopher O’Connell in un match che può valere l’accesso alla top 100. Una prestazione di grande solidità per il giocatore nativo di Busto Arsizio, che è sempre stato al comando del match: è stato il primo a brekkare nel primo set e ad andare avanti 3-2, si è fatto recuperare, ma ha avuto la caparbietà di tornare immediatamente al comando.