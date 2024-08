US Open 2024 Jasmine Paolini batte ancora Bianca Andreescu dopo una battaglia di quasi tre ore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per il terzo Slam consecutivouna voltaRoland Garros e Wimbledon, l’azzurra si impone anche allo US, superando la canadese al termine di una pazzescaditre ore in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-4. Un’altra grande prova della numero cinque del mondo, che ha saputo soffrire, lottare, mostrandouna volta l’enorme crescita mentale e fisica fatta in questa stagione. Adesso nel secondo turno perci sarà la ceca Karolina Pliskova, che ha battuto l’egiziana Mayar Sherif.ha concluso la partita con trentatré vincenti, uno in più rispetto agli errori non forzati. La toscana ha vinto il 67% dei punti quando ha servito la prima, conche ha commesso ben otto doppi falli e quarantacinque errori non forzati.