US Open 2024 Flavio Cobolli | Uscito dalle difficoltà con il giusto atteggiamento Dura non aver giocato a Parigi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non è stato un esordio scontato perallo US: ilre romano ha dovuto rimontare un break nel terzo set sul set pari contro James Duckworth, ma proprio nel momento più difficile è stato estremamente bravo a trovare la reazione e a sovvertire un match che sembrava potergli scappare di mano. Queste le sue parole in conferenza stampa, riportate da Supertennis: “E’ stata una partita molto complicata. James non va sottovalutato, è molto forte soprattutto su questa superficie, sono i campi che predilige. Sapevo di dover affrontare qualche, ad un certo punto sono diventate anche un po’ troppe, ma ne sonobene, con il. Ci sono stati un po’ di game in cui mi ero un po’ perso ma sono stato bravo a ritrovarmi e a gestire bene il resto della partita”.