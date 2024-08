US Open 2024 Flavio Cobolli firma la prima vittoria a New York Battuto Duckworth e accesso al 2turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua ileccellente di. Arrivato a Newda testa di serie, il romano si prende ladella carriera allo US, battendo in quattro set l’australiano Jamescon il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-4 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Una partita che si era complicata per il romano, bravo a recuperare il break di svantaggio nel terzo parziale, ottenendo poi un successo di valore e che gli permette di accedere al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra il belga Zizou Bergs e il russo Pavel Kotov.ha chiuso la partita con undici ace (a fronte anche di cinque doppi falli) e con ben quarantaquattro vincenti all’attivo, uno in più rispetto agli errori non forzati. Dall’altra parteha commesso sette doppi falli e soprattutto quaranta errori non forzati, mettendo invece a segno 25 vincenti.