US Open 2024 | calendario programma date orari copertura tv e streaming

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Eccotv eper gli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono stati gli assoluti protagonisti dei due appuntamenti recenti più importanti, ovvero Wimbledon e i Giochi Olimpici, ma Jannik Sinner punta a difendere la prima posizione mondiale nella Grande Mela. L’Italia arriva bene a quest’ultimo major stagionale, con ben sei azzurri tra i primi 45 giocatori al mondo: oltre al numero uno, avremo anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. E poi anche Fabio Fognini e Luca Nardi. In campo femminile occhi puntati ovviamente su Jasmine Paolini dopo le due finali consecutive tra Parigi e Wimbledon e l’oro in doppio ai Giochi.