Uova a rischio salmonella | maxi ritiro dai supermercati Ecco l’elenco dei lotti richiamati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – Sono 31 i richiami difresche da allevamento a terra per "microbiologico", in particolare per. Si tratta di prodotti di marchi differenti, il cui richiamo è stato attivato a scopo cautelativo dagli stessi operatori, per possibile contaminazione. Ampio il ventaglio di marchi coinvolti: Cascina Italia, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo, ma di "restituire leal punto vendita in cui sono state acquistate". Sul sito del ministero della Salute sono riportati i numeri deiinteressati dai richiami da parte del produttore, ovvero Cascina Italia Spa (stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo).l'elenco completo.