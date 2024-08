Ultime Notizie Roma del 28-08-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e non per un apertura di Giornale Nuovo Raid di Israele a nord della cisgiordania 10 palestinesi sono morti in un’operazione su larga scala condotta dalla IDF con l’utilizzo di droni secondo fonti militari come riporta il Times of Israel dovrebbe durare diversi giorni l’agenzia palestinese guafa conferma per ora invece un bilancio di 9 morti secondo l’esercito nel corso dell’operazione sarebbero stati arrestati anche diversi partiti Ricercati in Italia sono organi inchiesta della procura di Termini Imerese nel palermitano che Indaga sul naufragio del veliero la nave affondata nel mare della Sicilia i PM hanno iscritto nel registro degli indagati terzo componente dell’equipaggio del veliero affondato il 19 agosto a Porticello si tratta del Marinaio metti un grip francese ...