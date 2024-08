Ultime Notizie Roma del 28-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pomeriggio di ieri ondata di maltempo ha colpito l’Italia da nord a sud I danni più ingenti si registrano in campagna in seguito una frana si è verificata una smontamento nella frazione di italiani con il comune di San Felice a Cancello nel casertano Sono in corso le valutazioni di alcune abitazioni si stanno cercando due persone un uomo di 42 anni la madre di 74 che al momento risultano disperse i due si sarebbero recati nel pomeriggio ieri presso un loro appezzamento di terreno e non hanno fatto Ritorno sul posto i vigili del fuoco un violento nubifragio si è abbattuto sempre nel tardo pomeriggio su diversi comuni della provincia di Avellino una le situazioni più critiche si registra Baiano con acqua e fango che hanno bloccato alcuni automobilisti anche a Mugnano del Cardinale strada che ...