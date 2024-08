Ucraina Zelensky pronto alla vittoria | Ho un piano da presentare a Biden

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 28 Agosto 2024, 16:02 Russia eproseguono le loro offensive in territorio nemico, una contro l’altra, come accade da ormai due anni e mezzo. Nessuna delle due Nazioni avrebbe intenzione di abbandonare la sfida, ancora convinta di poter vincere la guerra, mentre proseguono le morti di innocenti e di militari, in L'articolo: “Ho unda” proviene da Il Difforme.