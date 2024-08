Trono vuoto a Uomini e Donne cosa c’è dietro e chi arriverà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non solo i troni di Michele Longobardi, Alessio e Francesca Sorrentino, nella prima registrazione dic’è stato anche un, su cui nessuno si è seduto per tutta la puntata. Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno rivelato nulla, nemmeno mezza parola su chi affiancherà gli altri tre tronisti, ma in realtà un nome c’è già e sta circolando sul web. Secondo Lorenzo Pugnaloni sarà Ida Platano la quarta tronista (ancora?!): “C’era une al 90% è quello di Ida, lei oggi non c’era per problemi di salute ma ci sarebbe dovuta essere“. Ida Platano non era presente, ma Mario Cusitore ha fatto comunque ritorno alla corte di Maria per poter avere un confronto con la donna. A quanto pare hanno fatto intendere a Mario che presto potrà parlare con Ida, quindi per il suo comeback non ci resta che attendere la prossima settimana.