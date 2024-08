Tragedia in vacanza Matteo Bergamelli morto annegato facendo snorkeling alle isole Gili in Indonesia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pradalunga (Bergamo), 28 agosto - Si è trasformata in unala, in, di un bergamasco di 33 anni,, residente a Pradalunga con i genitori e il fratello, da anni impiegato come panettiere all'Esselunga di Nembro, che domenica èmentre faceva, pratica molto diffusa ormai in tutto il mondo che prevede di nuotare in superficie (o sotto di poche decine di centimetri), utilizzando la maschera, il boccaglio o l'aeratore che in inglese si chiama appunto snorkel: l'obiettivo è uno solo, osservare il fondale marino con la rispettiva flora e fauna, potendo al contempo respirare attraverso il boccaglio, visto che non ci si spinge mai più di tanto sotto il filo dell'acqua. L'incidente è avvenuto nell'arcipelago delle. All'improvviso qualcosa è andato storto.