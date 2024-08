Traffico Roma del 28-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Luceverdedalla redazione bravi rallentamenti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite laurentine a Piatta polizia locale Ci Segnala la temporanea chiusura per un incidente di via del Quadraro tra via Selinunte via Appia Nuova in questa direzione per un incendio di fogliame invece chiusura alsu via Andrea da Garessio nei pressi di via Franco da Perugia altro incidente con code su via del Casale di San Basilio nei pressi di via Tiburtina resta in coda ilverso San Giovanni lungo la tangenziale est e tra via Tiburtina e Largo Settimio Passamonti poco prima quindi del tratto chiuso per lavori ricordiamo infatti che da Largo Passamonti a viale Castrense fino al 2 settembre la tangenziale non è transitabile sempre verso San Giovanni e per lavori ma anche per un incidente rallentamenti e code su via Salaria tra Fidene Settebagni in uscita da ...