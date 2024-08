Traffico Roma del 28-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto massima attenzione nella guida lungo il raccordo anulare chiuse per un incendio le corsie di marcia e sorpasso nei pressi dell’uscita ospedale Sant’Andrea evitabile la formazione di coda al momento in carreggiata esterna tra Flaminia e Cassia sempre sul Gra perintenso brevi code tra via Cristoforo Colombo e Laurentina siamo sempre sulla carreggiata ferma la polizia locale Ci comunica la proroga della chiusura su via Umberto Giordano per taglio alberature nei pressi di via Pietro Castrucci così sarà fino a cessate esigenze invece a Val Melaina via Filippo Antonio Gualtiero terminati i lavori iniziati lo scorso XXIV agosto ma per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ma appunto luceverde.