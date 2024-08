Traffico Roma del 28-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione auto in fila lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per incidente tra la Cassia Veientana e via Salaria eccita la polizia locale segnala un incidente sulla circonvallazione Cornelia rallentamenti all’altezza di via Filippo Maria renazzi Incoronato illungo la tangenziale est tra il bivio per le 24 in Piazza di Porta Maggiore in direzione San Giovanni ricordiamo i lavori in corso sulla tangenziale est chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense proseguo dei lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni possibili rallentamenti nelle ore di maggiorper i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.