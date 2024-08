Tour Mondiale Vespucci a Tokyo evento Mimit per presentare ‘Invest in Italy’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante l’sono state presentate agli stakeholder giapponesi sia le nuove opportunità di investimento in Italia, in questa fase cruciale di trasformazione industriale e tecnologica verso un’economia sostenibile e digitalizzata Si è tenuto aal Villaggio Italia nell’ambito deldi Nave Amerigo, l’'Invest in Italy: where innovating is tradition' a