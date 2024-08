Tour Mondiale Vespucci a Tokyo evento Mimit per presentare ‘Invest in Italy’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Si è tenuto aal Villaggio Italia nell?ambito deldi Nave Amerigo, l?in Italy: where innovating is tradition’ a cura delsul tema dell?attrazione degli investimenti esteri. Al roundtable hanno partecipato, per parte italiana, il viceministro Valentino Valentini, l?Ambasciatore d?Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, il Commissario Generale per l?Italia a Expo 2025 Mario Vattani e il Capo Dipartimento Imprese e coordinatore dello Sportello Unico attrazione investimenti esteri del governo italiano, Amedeo Teti. Lo comunica il ministero in una nota.