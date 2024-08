Torino la mission impossibile di Cairo e Vagnati | ecco i quattro giocatori da piazzare in tre giorni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilinfiamma il calciomercato estivo,cessioni da inanellare in meno di trea chi dicono addio Urbanoe DavideSi prospettano giornate incandescenti, le prossime in arrivo, in quel di. E questo, non solo per le roventi temperature che dahanno preso di mira il capoluogo piemontese.