Tennis | Us Open Rybakina e Pegula avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Al secondo turno anche Kalinskaya e Samsonova NEW YORK (STATI UNITI) - Esordio vincente per Elenaagli Us: la kazaka, quarta testa di serie, si è imposta con 11 ace sull'australiana Destanee Aiava, 6-1 7-6(1) il finale. Buona la prima anche per la beniamina di casa Jessica, nume