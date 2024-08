Tales of Graces f Remastered | un classico JRPG ritorna in grande stile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Oltre a una grafica rinnovata, la nuova versione include contenuti scaricabili precedentemente pubblicati, nonché scene inedite, localizzate in inglese per la prima volta Bandai Namco ha recentemente annunciato il ritorno dioff in una versione, prevista per il 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch