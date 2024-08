STEFANO DE MARTINO | AFFARI TUOI È LO SPECCHIO DEL PAESE DÀ SOLDI PER PROGETTI DI VITA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Denon nasconde l’emozione per uno dei debutti più attesi della stagione televisiva. Parliamo di, il programma più seguito dagli italiani. «Io non conosco Arianna Meloni»: cosìDevuole chiudere le polemiche che hanno preceduto il suo arrivo al programma «», polemiche che avevano ipotizzato una raccomandazione del neo conduttore da parte della sorella della premier. Il programma andrà in onda dal 2 settembre su Rai1 nell’access prime time, tutti i giorni alle 20.40, ed è stato presentato a Roma in una conferenza stampa al Teatro delle Vittorie. La nuova edizione di «» andrà in onda per 234 puntate, oltre 2 speciali per Telethon e a questo si aggiunge la puntata tradizionale del 6 gennaio.