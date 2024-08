Sorteggi Champions League Inter pronta | Zanetti a Monaco un altro atteso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È ormai la vigilia deidie per le squadreessate cresce la curiosità. Javier, in rappresentanza dell’, è già sul posto, aspettando unnerazzurro. VIGILIA – All’orizzonte c’è un’altra importante giornata dell’, che darà una prima direzione alla nuova stagione. Dopo l’avvio nel campionato italiano, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si appresta a muovere i primi passi anche in Europa, seppur formalmente. Domani, infatti, ci sarà un primo passo verso la, con iche permetteranno a tutte le squadre di conoscere le rispettive avversarie. Tanta l’attesa per i, che si terranno a Monte Carlo, più del solito, visto che il formato della competizione assume dei tratti nuovi a partire da quest’anno.