Smorfie conversazioni rubate glamour d' altri tempi arrivi a filo d' acqua e gesti da finale dei Mondiali di calcio | un bel circo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nuovo anno, nuovo Festival di Venezia. E nuova ricognizione da voyeur nella storia della Mostra attraverso le foto più belle di ogni decade. Del resto, d’accordo i film, d’accordo i racconti necessari e quelli meno, d’accordo pure i restauri e le serie tv in esclusiva per cui si sta chiusi in sala una giornata, ma la traccia permanente di ogni edizione è quella lasciata dai suoi protagonisti.