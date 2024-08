Sinner vince ma non ritrova ancora il sorriso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Ci vorrà del tempo. Magari poco visto che Jannik, si sa, ama impegnarsi per risolvere le situazioni rapidamente sia in campo sia fuori. Ma per rivedere il ragazzo sorridente e pieno della felicità di competere, dire e di spendere il suo tempo in ciò che gli piace un po' di tempo ci vorrà. Al suo esordio nello Us Open Jannik si è liberato in quattro set dell'americano Mackenzie McDonald (2/6-6/2-6/1-6/2) mostrando in campo tutta quella la sua irrequietezza di questi giorni: nel primo set ha commesso errori grossolani, che anche chi e' a totale digiuno di cose tennistiche, ma è invece più versato nell'analisi psicologica, imputerebbe allo stress enorme patito da marzo ad oggi. Poi Jannik è riuscito a cacciare quei pensieri nel dimenticatoio e la partita e' diventata quello che avrebbe potuto essere sin dall'inizio.