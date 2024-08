Siccità in Brasile aumenta prezzi del caffè miscele ai massimi storici | “Per ora non toccherà i consumatori”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Laine l'intensa quanto improvvisa ondata di freddo nel Paese hanno fattore iper i chicchi di. Le quotazioni per la varietà Robusta e quella Arabica hanno sfiorato i. Per il momento, però, l'aumento deinoni consumatori, anche se non è detto che una lievitazione dei costi non possa arrivare nei nostri bar nei prossimi mesi.