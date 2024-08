Servette-Chelsea Qualificazioni Conference League 29-08-2024 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledĂŹ 28 agosto 2024) Ilha vinto il match di andata mettendosi in buona posizione in vista della gara di ritorno in casa delma sopratutto ha battuto 6-2 il Wolverhampton al Molineux nel match successivo, con Enzo Maresca che dunque ha incassato i primi tre punti in Premierdopo la prevedibile sconfitta contro il Man InfoBetting: Scommesse Sportive e