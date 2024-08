Serie A Rocchi | Ringrazio MAROTTA per come lavora all’Inter

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gianluca, designatore degli arbitri diA, è intervenuto per quanto riguarda l’arbitraggio e non solo Gianlucaera presente alla conferenza stampa allo Sheraton di Milano. Ecco le dichiarazioni del designatore degli arbitri diA.– «Dietro agli errori arbitrali vogliamo evitare che si pensi sempre a ciò che non esiste