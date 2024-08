Sequestrata e violentata in un palazzo abbandonato a Torino | arrestato un giovane accusato anche di spaccio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È stata attirata dentro un, base per gli spacciatori e rifugio per i senzatetto, ed è stata. Il fatto è accaduto a, in corso Vigevano, quartiere Barriera di Milano, alla periferia del capoluogo piemontese. La vittima è una 25enne e il suo presunto stupratore è un 32enne originario del Mali, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine. L’uomo è