Schianto all’incrocio della Statale muore il diciottenne Kevin Nicosia

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 18 anni, è morto in un incidente stradale avvenutola scorsa notte intorno alla mezzanotte a Vittoria, nel Ragusano. Il giovaneera in sella ad una Honda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una Lancia Y condotta da una donnatra la strada provinciale 2 e (Monrealelive.it)