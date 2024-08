Riportato a nuova vita il capolavoro di Vittorio De Sica con Totò Sophia Loren Silvana Mangano Paolo Stoppa Eduardo De Filippo Tina Pica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venezia, 28 ago. (askanews) – A Venezia la serata di preapertura dell’81esima Mostra del Cinema è stata un omaggio al grandeDe. Al Lido in sala Darsena è stata presentata in prima mondiale la versione restaurata da Cinecittà de “L’oro di Napoli”. Nelin sei episodi in cui si raccontavano tante facce di Napoli c’erano attori eccezionali comeDe, e lo stessoDe