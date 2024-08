Rinviato il Silent Party di Fregene | la nuova data

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 28 agosto 2024 – L'atteso evento "", patrocinato dal Comune di Fiumicino e che si terrà presso lo stabilimento balneare "Levante" di, è statodi 24 ore. L'evento si svolgerà infatti il 31 agosto, e non più il 30 come inizialmente previsto. Lo ha comunicato il Comune in una nota stampa. Cos'è ilIl "" è un format innovativo che consente ai partecipanti di immergersi completamente nella musica tramite l'uso di cuffie, il tutto in un ambiente tranquillo e rispettoso del contesto naturale. I generi musicali proposti spazieranno dal reggaeton, alla techno al pop/commerciale. L'evento è aperto a persone di tutte le età, rendendolo un appuntamento imperdibile per chiunque voglia trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della condivisione.